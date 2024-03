Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite mittags mit Kursplus

In New York ist derzeit ein stabiler Handel zu beobachten.

Der NASDAQ Composite steigt im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,13 Prozent auf 16 336,67 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,668 Prozent stärker bei 16 424,76 Punkten in den Mittwochshandel, nach 16 315,70 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 16 431,82 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 279,17 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,008 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 27.02.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 16 035,30 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 27.12.2023, einen Stand von 15 099,18 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 27.03.2023, den Wert von 11 768,84 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,64 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 16 538,86 Punkten. 14 477,57 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Century Casinos (+ 11,40 Prozent auf 3,42 USD), Roivant Sciences (+ 9,82 Prozent auf 11,07 USD), Cintas (+ 8,61 Prozent auf 687,96 USD), Comtech Telecommunications (+ 8,15 Prozent auf 3,39 USD) und Royal Gold (+ 7,36 Prozent auf 118,16 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Ebix (-7,99 Prozent auf 0,92 USD), Logitech (-2,99 Prozent auf 79,74 CHF), Cutera (-2,84 Prozent auf 1,37 USD), BE Semiconductor Industries (-2,78 Prozent auf 156,10 USD) und NVIDIA (-2,77 Prozent auf 899,98 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 8 017 942 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,943 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Bed Bath Beyond-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 14,02 Prozent an der Spitze im Index.

