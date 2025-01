Freundlicher Handel in New York: Pluszeichen im NASDAQ Composite

Der NASDAQ Composite gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt.

Am Dienstag tendiert der NASDAQ Composite um 20:03 Uhr via NASDAQ 1,72 Prozent fester bei 19 674,18 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,395 Prozent auf 19 418,22 Punkte an der Kurstafel, nach 19 341,83 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 19 707,28 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 19 294,62 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19 722,03 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 28.10.2024, bei 18 567,19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, einen Stand von 15 455,36 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 2,04 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 20 118,61 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 18 831,91 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell World Acceptance (+ 20,80 Prozent auf 156,25 USD), NVIDIA (+ 6,66 Prozent auf 126,31 USD), BlackBerry (+ 6,23 Prozent auf 4,35 USD), Pegasystems (+ 5,22 Prozent auf 111,69 USD) und Microvision (+ 4,81 Prozent auf 1,64 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil JetBlue Airways (-28,00 Prozent auf 5,83 USD), Methode Electronics (-6,51 Prozent auf 11,49 USD), Juniper Networks (-5,82 Prozent auf 36,40 USD), Powell Industries (-5,41 Prozent auf 230,64 USD) und Marten Transport (-4,72 Prozent auf 15,53 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 90 703 789 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,313 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die Bed Bath Beyond-Aktie verzeichnet mit 0,05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

