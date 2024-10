Freundlicher Handel in New York: Zum Handelsende Gewinne im NASDAQ Composite

Zum Handelsende notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,87 Prozent höher bei 18 502,69 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,456 Prozent auf 18 426,66 Punkte an der Kurstafel, nach 18 342,94 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 18 423,60 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 547,92 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, einen Stand von 17 683,98 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 18 398,45 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, notierte der NASDAQ Composite bei 13 407,23 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 25,31 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell VOXX International A (+ 11,92 Prozent auf 7,98 USD), Sangamo Therapeutics (+ 10,75 Prozent auf 0,93 USD), inTest (+ 10,73 Prozent auf 7,74 USD), QUALCOMM (+ 4,74 Prozent auf 178,04 USD) und Applied Materials (+ 4,31 Prozent auf 213,89 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen FreightCar America (-7,76 Prozent auf 12,01 USD), Cutera (-6,30 Prozent auf 0,71 USD), MicroStrategy (-5,14 Prozent auf 201,67 USD), Baiducom (-4,52 Prozent auf 99,11 USD) und Geron (-4,39 Prozent auf 4,14 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 44 589 934 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,167 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Ebix-Aktie weist mit 0,03 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Im Index verzeichnet die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

