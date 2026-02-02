Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 im Plus

Am Montag legt der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext um 0,78 Prozent auf 8 190,18 Punkte zu. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,443 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,512 Prozent tiefer bei 8 084,91 Punkten, nach 8 126,53 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 080,66 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 201,88 Einheiten.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 02.01.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 195,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der CAC 40 mit 8 121,07 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, wurde der CAC 40 mit 7 950,17 Punkten gehandelt.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,061 Prozent. Bei 8 396,72 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 996,59 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 87 341 Aktien gehandelt. Mit 271,476 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,97 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,13 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at