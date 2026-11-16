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Kursentwicklung im Fokus 16.11.2026 12:26:54

Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 mittags im Plus

Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 mittags im Plus

Der CAC 40 wagt sich am Montag nicht aus der Reserve.

Um 12:10 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,09 Prozent fester bei 8 376,70 Punkten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,506 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,198 Prozent stärker bei 8 385,48 Punkten, nach 8 368,91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 374,21 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 400,89 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Der CAC 40 wurde vor einem Monat, am 16.10.2026, mit 7 956,70 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, stand der CAC 40 bei 8 636,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8 170,09 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,21 Prozent aufwärts. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten markiert.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 132 210 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LOréal-Aktie mit 240,001 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

Im CAC 40 hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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