CAC 40
|
8 382,22
|
13,31
|
0,16 %
|Kursentwicklung im Fokus
|
16.11.2026 12:26:54
Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 mittags im Plus
Um 12:10 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,09 Prozent fester bei 8 376,70 Punkten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,506 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,198 Prozent stärker bei 8 385,48 Punkten, nach 8 368,91 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 374,21 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 400,89 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Performance seit Jahresbeginn
Der CAC 40 wurde vor einem Monat, am 16.10.2026, mit 7 956,70 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, stand der CAC 40 bei 8 636,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8 170,09 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,21 Prozent aufwärts. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten markiert.
CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 132 210 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LOréal-Aktie mit 240,001 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.
CAC 40-Fundamentaldaten im Blick
Im CAC 40 hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|208,45
|0,99%
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|450,05
|-0,10%
|Pernod Ricard S.A.
|73,30
|0,85%
|Renault S.A.
|28,24
|-0,63%
|Stellantis
|3,50
|0,29%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 382,82
|0,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX stabil -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. Der deutsche Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.