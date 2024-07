Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 schlussendlich in der Gewinnzone

Am Freitag bewegte sich der CAC 40 via Euronext zum Handelsende 1,22 Prozent fester bei 7 517,68 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,310 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,234 Prozent auf 7 444,41 Punkte an der Kurstafel, nach 7 427,02 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 526,27 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7 427,47 Einheiten.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der CAC 40 bereits um 0,736 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.06.2024, betrug der CAC 40-Kurs 7 609,15 Punkte. Vor drei Monaten, am 26.04.2024, lag der CAC 40 noch bei 8 088,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.07.2023, wurde der CAC 40 auf 7 315,07 Punkte taxiert.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,175 Prozent nach. Bei 8 259,19 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 281,10 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 288 718 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 329,400 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,50 zu Buche schlagen. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,95 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at