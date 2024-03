Freundlicher Handel in Paris: Schlussendlich Pluszeichen im CAC 40

Der CAC 40 tendierte im Euronext-Handel zum Handelsschluss um 0,28 Prozent fester bei 7 954,74 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,497 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,089 Prozent auf 7 925,79 Punkte an der Kurstafel, nach 7 932,82 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Mittwoch bei 7 919,37 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 969,45 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 0,257 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 06.02.2024, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 638,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.12.2023, wurde der CAC 40 mit 7 435,99 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2023, lag der CAC 40 bei 7 373,21 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,63 Prozent zu. Bei 7 977,68 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Punkten erreicht.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 950 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 418,948 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Renault-Aktie hat mit 2,95 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,99 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at