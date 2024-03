Freundlicher Handel in Wien: ATX legt zu

Am Freitag steigt der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 0,61 Prozent auf 3 368,71 Punkte. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 108,878 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,026 Prozent auf 3 347,25 Punkte an der Kurstafel, nach 3 348,13 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 3 381,01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 347,11 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 0,476 Prozent zurück. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 01.02.2024, einen Stand von 3 450,57 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 01.12.2023, bei 3 316,68 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 01.03.2023, den Stand von 3 504,74 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 fiel der Index bereits um 1,27 Prozent zurück. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 3 489,80 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 305,62 Zählern.

Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Andritz (+ 2,24 Prozent auf 59,40 EUR), Raiffeisen (+ 1,56 Prozent auf 19,54 EUR), Lenzing (+ 1,55 Prozent auf 29,40 EUR), CA Immobilien (+ 1,01 Prozent auf 30,00 EUR) und Telekom Austria (+ 0,95 Prozent auf 7,41 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Österreichische Post (-0,50 Prozent auf 29,80 EUR), Wienerberger (-0,43 Prozent auf 32,16 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,17 Prozent auf 117,80 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,00 Prozent auf 21,00 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,12 Prozent auf 8,10 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 176 938 Aktien gehandelt. Mit 23,277 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,58 erwartet. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at