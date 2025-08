Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihre Bewertung für die Aktien der Telekom Austria mit "Hold" bestätigt. Das Kursziel wurde vom zuständigen Experten John Karidis hingegen von 11,00 Euro auf 10,60 Euro leicht nach unten angepasst. Zum Vergleich, am Dienstagvormittag notierten die Telekom-Papiere an der Wiener Börse bei 9,12 Euro.

Im Heimatmarkt Österreich steht das Unternehmen laut Einschätzung der Deutschen Bank in einer sehr schwierigen Situation mit einem starken Wettbewerb verbunden mit einem schwachen wirtschaftlichen Umfeld. An den internationalen Märkten verlief das Geschäft im abgelaufenen Jahresviertel hingegen über den Prognosen des Telekomunternehmens, vor allem weil sich die Währung in Belarus zum Euro besser als antizipiert entwickelt hatte.

