Freundlicher Handel in Wien: ATX letztendlich im Aufwind

Schlussendlich ging es im ATX im Wiener Börse-Handel um 0,86 Prozent nach oben auf 3 712,04 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 118,437 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,005 Prozent schwächer bei 3 680,25 Punkten, nach 3 680,42 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 3 680,01 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 714,56 Punkten.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX bereits um 2,84 Prozent. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 04.06.2024, bei 3 642,51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.04.2024, bewegte sich der ATX bei 3 571,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.07.2023, wurde der ATX mit 3 205,93 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,79 Prozent. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 777,78 Punkten. Bei 3 305,62 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit BAWAG (+ 3,13 Prozent auf 64,25 EUR), Raiffeisen (+ 1,88 Prozent auf 17,37 EUR), Verbund (+ 1,72 Prozent auf 76,80 EUR), DO (+ 1,10 Prozent auf 165,00 EUR) und IMMOFINANZ (+ 0,95 Prozent auf 26,50 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil AT S (AT&S) (-2,05 Prozent auf 20,98 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,41 Prozent auf 112,00 EUR), Lenzing (-0,59 Prozent auf 33,50 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,12 Prozent auf 8,05 EUR) und CA Immobilien (+ 0,13 Prozent auf 30,94 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Aktuell weist die IMMOFINANZ-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 843 512 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 26,282 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Mit 10,21 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

