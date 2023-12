Freundlicher Handel in Wien: ATX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester

Am Freitag notierte der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,96 Prozent höher bei 3 321,76 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 112,452 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,011 Prozent auf 3 290,54 Punkte an der Kurstafel, nach 3 290,19 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Freitag bei 3 329,44 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 287,35 Punkten erreichte.

ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der ATX bereits um 0,153 Prozent. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 08.11.2023, bei 3 163,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2023, wies der ATX einen Wert von 3 143,69 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.12.2022, notierte der ATX bei 3 160,38 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 5,13 Prozent. 3 560,30 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. 3 006,71 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 3,32 Prozent auf 25,50 EUR), Andritz (+ 1,86 Prozent auf 52,15 EUR), BAWAG (+ 1,57 Prozent auf 47,98 EUR), Wienerberger (+ 1,55 Prozent auf 27,50 EUR) und voestalpine (+ 1,45 Prozent auf 26,58 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Lenzing (-1,45 Prozent auf 33,95 EUR), UNIQA Insurance (-0,26 Prozent auf 7,56 EUR), Vienna Insurance (+ 0,00 Prozent auf 26,15 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,00 Prozent auf 18,92 EUR) und CA Immobilien (+ 0,16 Prozent auf 31,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 431 030 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 30,052 Mrd. Euro.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 11,17 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at