Freundlicher Handel in Wien: Börsianer lassen ATX schlussendlich steigen

Am Abend legten Anleger in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Letztendlich schloss der ATX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 3 437,79 Punkten ab. Damit sind die enthaltenen Werte 111,823 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,031 Prozent auf 3 430,19 Punkte an der Kurstafel, nach 3 431,27 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 3 423,95 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 445,23 Zähler.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 2,77 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, mit 3 407,66 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 25.10.2023, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 024,52 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 25.01.2023, betrug der ATX-Kurs 3 331,09 Punkte.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,755 Prozent. 3 448,16 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Zählern registriert.

ATX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell UNIQA Insurance (+ 1,43 Prozent auf 7,78 EUR), Österreichische Post (+ 1,11 Prozent auf 31,80 EUR), OMV (+ 1,11 Prozent auf 39,23 EUR), Telekom Austria (+ 0,50 Prozent auf 8,06 EUR) und Verbund (+ 0,47 Prozent auf 75,50 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Lenzing (-3,23 Prozent auf 30,00 EUR), Raiffeisen (-0,81 Prozent auf 19,54 EUR), EVN (-0,79 Prozent auf 25,15 EUR), IMMOFINANZ (-0,46 Prozent auf 21,60 EUR) und voestalpine (-0,36 Prozent auf 27,80 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Im ATX sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 383 548 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 26,143 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,80 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BAWAG-Aktie an.

Redaktion finanzen.at