Freundlicher Handel in Zürich: SLI klettert

Der SLI befindet sich am Donnerstag im Aufwind.

Der SLI springt im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,26 Prozent auf 1 806,60 Punkte an. Zuvor ging der SLI 0,174 Prozent höher bei 1 805,11 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 1 801,97 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 800,98 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 1 812,02 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0,276 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 08.01.2024, den Stand von 1 772,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.11.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 666,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.02.2023, wies der SLI einen Stand von 1 781,30 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 2,44 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 829,64 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SLI aktuell

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Lonza (+ 2,63 Prozent auf 448,00 CHF), Swatch (I) (+ 2,24 Prozent auf 205,10 CHF), Partners Group (+ 1,92 Prozent auf 1 193,00 CHF), ams (+ 1,85 Prozent auf 1,93 CHF) und UBS (+ 1,63 Prozent auf 24,29 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Novartis (-1,64 Prozent auf 89,24 CHF), Zurich Insurance (-1,59 Prozent auf 434,40 CHF), Swiss Re (-1,32 Prozent auf 101,10 CHF), Swiss Life (-0,58 Prozent auf 612,00 CHF) und Julius Bär (-0,57 Prozent auf 45,65 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 762 374 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 276,429 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,31 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

