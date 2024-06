Freundlicher Handel in Zürich: SLI mit grünem Vorzeichen

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am ersten Tag der Woche.

Am Montag legt der SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,45 Prozent auf 1 952,05 Punkte zu. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,197 Prozent auf 1 939,42 Punkte an der Kurstafel, nach 1 943,24 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 938,10 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 953,94 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 24.05.2024, wies der SLI einen Stand von 1 958,15 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, den Stand von 1 913,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, wies der SLI 1 745,74 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 10,69 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 1 993,61 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Swatch (I) (+ 1,81 Prozent auf 191,10 CHF), Novartis (+ 1,55 Prozent auf 95,45 CHF), UBS (+ 1,04 Prozent auf 27,31 CHF), Geberit (+ 0,93 Prozent auf 542,60 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,90 Prozent auf 50,24 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen SGS SA (-1,21 Prozent auf 80,22 CHF), Swiss Re (-0,71 Prozent auf 111,65 CHF), ams (-0,57 Prozent auf 1,22 CHF), Sonova (-0,48 Prozent auf 269,90 CHF) und Swiss Life (-0,31 Prozent auf 651,80 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 829 632 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 251,896 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at