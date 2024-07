Freundlicher Handel in Zürich: SPI am Mittag mit Zuschlägen

Der SPI befindet sich am Montagmittag im Aufwind.

Um 12:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,94 Prozent stärker bei 16 305,53 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,127 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,320 Prozent auf 16 205,69 Punkte an der Kurstafel, nach 16 153,95 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 16 305,53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 16 192,57 Punkten.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, einen Stand von 15 969,72 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.04.2024, wurde der SPI mit 15 102,72 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, den Wert von 14 764,82 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 11,91 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 16 484,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten markiert.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit BELIMO (+ 13,29 Prozent auf 503,00 CHF), Kudelski (+ 11,49 Prozent auf 1,65 CHF), Edisun Power Europe (+ 6,37 Prozent auf 83,50 CHF), ALSO (+ 3,95 Prozent auf 237,00 CHF) und Meyer Burger Technology (+ 3,68 Prozent auf 4,90 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Perrot Duval SA (-8,93 Prozent auf 51,00 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (-4,65 Prozent auf 338,00 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-3,38 Prozent auf 12,56 CHF), HOCHDORF (-3,17 Prozent auf 6,10 CHF) und SHL Telemedicine (-1,87 Prozent auf 4,19 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der ams-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 773 870 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 250,536 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Die Talenthouse-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Medmix-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 72,21 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

