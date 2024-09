Freundlicher Handel in Zürich: SPI beginnt Montagssitzung in der Gewinnzone

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,47 Prozent höher bei 15 900,92 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,151 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,501 Prozent auf 15 905,34 Punkte an der Kurstafel, nach 15 826,09 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 15 907,04 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 900,92 Punkten lag.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Der SPI wurde vor einem Monat, am 09.08.2024, mit 15 791,89 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, wies der SPI 16 263,73 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, stand der SPI bei 14 429,81 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 9,14 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 16 557,98 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit HOCHDORF (+ 33,96 Prozent auf 1,80 CHF), Relief Therapeutics (+ 2,79 Prozent auf 2,21 CHF), Siegfried (+ 2,75 Prozent auf 1 122,00 CHF), BELIMO (+ 2,57 Prozent auf 559,00 CHF) und SoftwareONE (+ 2,25 Prozent auf 15,44 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Curatis (-6,94 Prozent auf 6,70 CHF), Arundel (-6,15 Prozent auf 0,12 CHF), GAM (-4,89 Prozent auf 0,18 CHF), Orascom Development (-2,74 Prozent auf 3,90 CHF) und Meyer Burger Technology (-2,49 Prozent auf 1,80 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Das Handelsvolumen der ams-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 461 331 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 251,045 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Die Talenthouse-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,87 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

