Freundlicher Handel in Zürich: SPI bewegt sich im Plus

Am Dienstagmittag wagen sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Am Dienstag legt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,34 Prozent auf 13 621,94 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,796 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,126 Prozent schwächer bei 13 559,07 Punkten in den Dienstagshandel, nach 13 576,24 Punkten am Vortag.

Bei 13 559,07 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 13 628,95 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, mit 14 368,61 Punkten bewertet. Der SPI wurde am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, mit 14 927,07 Punkten bewertet. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, wies der SPI einen Stand von 13 803,08 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 3,01 Prozent nach unten. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 314,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 451,76 Punkten markiert.

SPI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit AIRESIS (+ 17,89 Prozent auf 0,58 CHF), Gurit (+ 6,68 Prozent auf 70,30 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 5,05 Prozent auf 10,82 CHF), Medartis (+ 4,85 Prozent auf 73,50 CHF) und Burckhardt Compression (+ 4,55 Prozent auf 460,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Crealogix (-5,62 Prozent auf 47,00 CHF), Molecular Partners (-4,56 Prozent auf 3,14 CHF), Orascom Development (-4,42 Prozent auf 4,76 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-3,89 Prozent auf 0,09 CHF) und Roche (-3,05 Prozent auf 248,20 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Kinarus-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 7 661 740 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 263,239 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,90 Prozent bei der OC Oerlikon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at