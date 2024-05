Freundlicher Handel in Zürich: SPI letztendlich mit Kursplus

Letztendlich schloss der SPI am Donnerstag nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 15 981,69 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,954 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,003 Prozent auf 15 963,69 Punkte an der Kurstafel, nach 15 963,21 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 16 040,87 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15 959,14 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,356 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 23.04.2024, wurde der SPI mit 15 275,57 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 23.02.2024, erreichte der SPI einen Stand von 14 986,90 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.05.2023, wurde der SPI mit einer Bewertung von 15 117,89 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 9,69 Prozent nach oben. 16 048,92 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. 14 455,60 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell AIRESIS (+ 11,16 Prozent auf 0,48 CHF), Zwahlen et Mayr SA (+ 10,34 Prozent auf 160,00 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 5,19 Prozent auf 0,08 CHF), VAT (+ 4,96 Prozent auf 499,20 CHF) und Varia US Properties (+ 4,83 Prozent auf 36,90 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Spexis (-10,00 Prozent auf 0,06 CHF), Peach Property Group (-4,84 Prozent auf 9,24 CHF), CI Com SA (-3,36 Prozent auf 1,15 CHF), ams (-3,34 Prozent auf 1,39 CHF) und Berner Kantonalbank (BEKB) (-3,20 Prozent auf 242,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 64 747 953 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 245,688 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Die Talenthouse-Aktie weist mit 0,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Mit 7,01 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at