Freundlicher Handel in Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsstart fester

Der SPI knüpft heute an seine Vortagesgewinne an.

Der SPI springt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,13 Prozent auf 16 490,31 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,215 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,024 Prozent auf 16 473,13 Punkte an der Kurstafel, nach 16 469,21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16 490,31 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 470,96 Punkten verzeichnete.

SPI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,637 Prozent. Vor einem Monat, am 30.07.2024, wies der SPI einen Stand von 16 303,53 Punkten auf. Der SPI lag vor drei Monaten, am 30.05.2024, bei 15 839,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.08.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 14 614,94 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 13,18 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 16 490,31 Punkte. 14 455,60 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell SHL Telemedicine (+ 20,35 Prozent auf 3,43 CHF), Relief Therapeutics (+ 11,11 Prozent auf 1,20 CHF), Meyer Burger Technology (+ 3,60 Prozent auf 1,84 CHF), Landis+Gyr (Landis Gyr) (+ 2,51 Prozent auf 77,60 CHF) und ARYZTA (+ 2,44 Prozent auf 1,72 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen HOCHDORF (-5,50 Prozent auf 0,55 CHF), ams (-1,34 Prozent auf 1,00 CHF), Tecan (N) (-1,19 Prozent auf 283,20 CHF), Zehnder A (-1,13 Prozent auf 52,50 CHF) und Comet (-1,01 Prozent auf 342,00 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der ARYZTA-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 303 203 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 257,346 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Die Talenthouse-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Mit 8,85 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

