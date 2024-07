Freundlicher Handel: LUS-DAX am Nachmittag mit Gewinnen

Der LUS-DAX steigt am Montagnachmittag.

Am Montag verbucht der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,21 Prozent auf 18 545,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 18 432,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 631,00 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, bei 18 539,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.04.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 18 300,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, bei 15 636,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 10,76 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,83 Prozent auf 458,20 EUR), Rheinmetall (+ 2,45 Prozent auf 502,60 EUR), Hannover Rück (+ 2,24 Prozent auf 237,80 EUR), Porsche (+ 1,83 Prozent auf 72,46 EUR) und Siemens Energy (+ 1,52 Prozent auf 26,77 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil RWE (-1,55 Prozent auf 33,08 EUR), Continental (-1,37 Prozent auf 60,42 EUR), EON SE (-1,01 Prozent auf 12,23 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,73 Prozent auf 27,19 EUR) und QIAGEN (-0,59 Prozent auf 37,71 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 744 608 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 220,699 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,56 zu Buche schlagen. Mit 8,46 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

