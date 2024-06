Freundlicher Handel: LUS-DAX liegt nachmittags im Plus

Am Freitag gewinnt der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA 0,16 Prozent auf 18 516,50 Punkte.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 540,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 440,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, wurde der LUS-DAX mit 17 899,00 Punkten berechnet. Am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 17 734,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX erreichte am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, den Wert von 15 707,00 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,59 Prozent zu. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Porsche (+ 1,55 Prozent auf 76,22 EUR), Deutsche Börse (+ 1,53 Prozent auf 182,45 EUR), Hannover Rück (+ 1,33 Prozent auf 228,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,14 Prozent auf 22,26 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,06 Prozent auf 459,40 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Deutsche Bank (-2,00 Prozent auf 15,12 EUR), Siemens Energy (-1,81 Prozent auf 25,56 EUR), Commerzbank (-1,72 Prozent auf 15,44 EUR), SAP SE (-0,44 Prozent auf 167,84 EUR) und adidas (-0,35 Prozent auf 230,70 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 6 511 898 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 205,221 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,02 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at