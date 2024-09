Freundlicher Handel: MDAX verbucht zum Handelsende Gewinne

Der MDAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 1,82 Prozent höher bei 26 260,17 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 252,006 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,800 Prozent auf 25 996,52 Punkte an der Kurstafel, nach 25 790,13 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 25 994,58 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 368,43 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 2,87 Prozent aufwärts. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 19.08.2024, den Wert von 24 955,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.06.2024, wies der MDAX 25 471,75 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 19.09.2023, erreichte der MDAX einen Stand von 26 904,25 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 fiel der Index bereits um 2,15 Prozent zurück. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 27 641,56 Punkten. Bei 23 476,10 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell KION GROUP (+ 6,23 Prozent auf 34,78 EUR), Stabilus SE (+ 4,97 Prozent auf 39,10 EUR), HUGO BOSS (+ 4,56 Prozent auf 38,30 EUR), thyssenkrupp (+ 4,51 Prozent auf 3,20 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,31 Prozent auf 121,00 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil HelloFresh (-2,81 Prozent auf 8,59 EUR), EVOTEC SE (-1,78 Prozent auf 6,35 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,83 Prozent auf 37,11 EUR), Gerresheimer (-0,59 Prozent auf 101,80 EUR) und TAG Immobilien (-0,50 Prozent auf 15,95 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 10 248 316 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Talanx mit 19,458 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,50 erwartet. Die RTL-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at