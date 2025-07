NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Gerresheimer nach dem Ende von Gesprächen mit Finanzinvestoren über ein mögliches Übernahmeangebot mit einem Kursziel von 47,50 Euro auf "Underperform" belassen. Das Management des Spezialverpackungsherstellers für die Pharma- und Kosmetikbranche gewinne nun wohl langsam die Kontrolle über das Geschehen zurück, schrieb Delphine Le Louet am Donnerstag. Nach dem Kurseinbruch der vergangenen Monate müsse nun aber das Geschäft wieder in Schwung gebracht und ein Weg zurück zu Wachstums gefunden werden. Zudem müsse das Vertrauen der Investoren wieder hergestellt werden und die hohe Verschuldung reduziert werden./rob/mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2025 / 06:21 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2025 / 06:21 / UTC



