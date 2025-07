NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Nachdem Gespräche mit Finanzinvestoren über ein mögliches Übernahmeangebot beendet worden seien und die strategische Überprüfung des Moulded-Glass-Geschäfts nun beschleunigt werden solle, werde der Kapitalmarkttag Mitte Oktober sehr wichtig für die weitere Kursentwicklung, schrieb James Vane-Tempest am Donnerstag./rob/mis/ag



