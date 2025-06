HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Aktien von Gerresheimer nach einer Gewinnwarnung von 106 auf 55 Euro eingestampft und die Papiere folglich von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Christian Ehmann begründete seinen Schritt an die Seitenlinie am Dienstag mit Ausführungsproblemen, kurzfristiger Nachfrageschwäche und Integrationsunsicherheiten. Bis die weitere Margenentwicklung und die strategische Neupositionierung klarer erkennbar seien, gebe es kaum Potenzial. Er kappte nicht nur seine Schätzungen, sondern erhöhte auch den Risikoabschlag im Bewertungsmodell./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.