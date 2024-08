Freundlicher Handel: MDAX zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Der MDAX erhöhte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,65 Prozent auf 24 479,71 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 236,729 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,371 Prozent auf 24 412,02 Punkte an der Kurstafel, nach 24 321,70 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 24 616,86 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24 408,58 Einheiten.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der MDAX bereits um 0,767 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, wurde der MDAX mit 25 904,22 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 14.05.2024, wurde der MDAX mit 27 219,15 Punkten gehandelt. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 14.08.2023, den Wert von 28 017,23 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Minus von 8,79 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 23 476,10 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell Talanx (+ 6,50 Prozent auf 71,25 EUR), United Internet (+ 6,36 Prozent auf 18,06 EUR), Delivery Hero (+ 2,70 Prozent auf 21,65 EUR), Nemetschek SE (+ 2,24 Prozent auf 89,05 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 2,14 Prozent auf 62,15 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen thyssenkrupp (-6,34 Prozent auf 3,09 EUR), HelloFresh (-1,77 Prozent auf 6,33 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,60 Prozent auf 135,20 EUR), RTL (-1,24 Prozent auf 27,85 EUR) und HUGO BOSS (-1,15 Prozent auf 36,83 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 036 519 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Talanx mit 17,172 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr präsentiert die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 17,16 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

