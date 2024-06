Freundlicher Handel: MDAX zum Start freundlich

Anleger in Frankfurt schicken den MDAX am dritten Tag der Woche erneut ins Plus.

Am Mittwoch notiert der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,23 Prozent fester bei 25 527,06 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 253,158 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,028 Prozent höher bei 25 474,60 Punkten, nach 25 467,36 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 25 474,60 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 555,27 Zähler.

MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der MDAX bereits um 0,903 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, erreichte der MDAX einen Stand von 27 124,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.03.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26 871,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.06.2023, wies der MDAX 26 832,80 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2024 verlor der Index bereits um 4,89 Prozent. Bei 27 641,56 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit AIXTRON SE (+ 1,50 Prozent auf 18,95 EUR), Nemetschek SE (+ 1,26 Prozent auf 92,70 EUR), PUMA SE (+ 1,11 Prozent auf 44,44 EUR), Fraport (+ 1,10 Prozent auf 50,55 EUR) und ENCAVIS (+ 1,07 Prozent auf 16,93 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Ströer SE (-0,91 Prozent auf 60,15 EUR), Gerresheimer (-0,88 Prozent auf 96,05 EUR), TUI (-0,52 Prozent auf 6,89 EUR), Evonik (-0,39 Prozent auf 19,03 EUR) und Befesa (-0,34 Prozent auf 29,70 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die thyssenkrupp-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 190 653 Aktien gehandelt. Mit 19,303 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Im MDAX verzeichnet die Lufthansa-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 17,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

