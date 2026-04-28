Freundlicher Handel: nachmittags Pluszeichen im Dow Jones

Das macht der Dow Jones am zweiten Tag der Woche.

Der Dow Jones gewinnt im NYSE-Handel um 20:01 Uhr 0,01 Prozent auf 49 172,19 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,609 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,113 Prozent leichter bei 49 112,20 Punkten, nach 49 167,79 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 49 381,33 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 49 089,18 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wurde der Dow Jones mit 45 166,64 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 49 015,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.04.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 40 227,59 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,63 Prozent zu. Bei 50 512,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Punkte.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Coca-Cola (+ 5,61 Prozent auf 79,68 USD), UnitedHealth (+ 4,11 Prozent auf 369,28 USD), Travelers (+ 2,29 Prozent auf 310,69 USD), Chevron (+ 2,15 Prozent auf 188,75 USD) und Salesforce (+ 1,69 Prozent auf 183,22 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-2,43 Prozent auf 211,36 USD), Sherwin-Williams (-2,37 Prozent auf 328,12 USD), Cisco (-2,13 Prozent auf 86,38 USD), Caterpillar (-1,29 Prozent auf 818,08 USD) und Boeing (-1,17 Prozent auf 228,62 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 23 053 039 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,327 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,56 erwartet. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,99 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at