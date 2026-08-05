Freundlicher Handel: nachmittags Pluszeichen im Dow Jones

Der Dow Jones gewinnt im NYSE-Handel um 20:02 Uhr 0,87 Prozent auf 54 556,82 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24,970 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,822 Prozent leichter bei 53 641,21 Punkten, nach 54 085,88 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 54 744,33 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 54 266,12 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der Dow Jones bereits um 3,41 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, einen Wert von 52 900,07 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 49 298,25 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 44 111,74 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 12,76 Prozent zu. 54 744,33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45 057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit NVIDIA (+ 4,22 Prozent auf 220,88 USD), Amgen (+ 4,11 Prozent auf 406,04 USD), Walt Disney (+ 3,70 Prozent auf 101,81 USD), UnitedHealth (+ 2,07 Prozent auf 416,00 USD) und Goldman Sachs (+ 2,07 Prozent auf 1 074,76 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Alphabet C (ex Google) (-4,25 Prozent auf 359,38 USD), Amazon (-2,04 Prozent auf 271,76 USD), Chevron (-1,88 Prozent auf 186,82 USD), Procter Gamble (-1,12 Prozent auf 146,35 USD) und Microsoft (-0,91 Prozent auf 488,32 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 20 927 355 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4,333 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 11,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 3,93 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at