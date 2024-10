Freundlicher Handel: NASDAQ 100 beendet den Handel in der Gewinnzone

Für den NASDAQ 100 ging es am Freitag aufwärts.

Zum Handelsende ging es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,66 Prozent aufwärts auf 20 324,04 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,486 Prozent auf 20 288,48 Punkte an der Kurstafel, nach 20 190,42 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 20 360,29 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20 273,55 Punkten lag.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ 100 bereits um 0,206 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.09.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 19 344,49 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 18.07.2024, einen Wert von 19 705,09 Punkten auf. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 18.10.2023, bei 14 909,26 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 22,85 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 249,19 Punkten.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Netflix (+ 11,09 Prozent auf 763,89 USD), Intuitive Surgical (+ 10,01 Prozent auf 521,15 USD), DexCom (+ 4,07 Prozent auf 72,38 USD), ASML (+ 3,23 Prozent auf 723,26 USD) und CSX (+ 3,11 Prozent auf 34,12 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Vertex Pharmaceuticals (-3,15 Prozent auf 483,00 USD), Lucid (-2,23 Prozent auf 2,63 USD), Cadence Design Systems (-1,71 Prozent auf 258,52 USD), Moderna (-1,31 Prozent auf 54,10 USD) und Baker Hughes (-1,30 Prozent auf 36,40 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 38 403 751 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,249 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at