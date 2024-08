Freundlicher Handel: NASDAQ 100 bewegt sich zum Start im Plus

Der NASDAQ 100 springt im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,38 Prozent auf 19 794,55 Punkte an. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,196 Prozent fester bei 19 758,47 Punkten, nach 19 719,82 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 19 796,39 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 19 732,44 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1,40 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 19 522,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.05.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 18 713,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.08.2023, stand der NASDAQ 100 noch bei 14 936,69 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 19,65 Prozent zu. Bei 20 690,97 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 249,19 Punkten.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Lucid (+ 4,17 Prozent auf 3,38 USD), Ross Stores (+ 3,88 Prozent auf 153,43 USD), Analog Devices (+ 3,04 Prozent auf 230,29 USD), Dollar Tree (+ 2,47 Prozent auf 101,64 USD) und Lululemon Athletica (+ 2,43 Prozent auf 266,94 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen JDcom (-7,08 Prozent auf 26,20 USD), Palo Alto Networks (-1,36 Prozent auf 363,00 USD), Broadcom (-1,28 Prozent auf 163,83 USD), MercadoLibre (-1,12 Prozent auf 1 983,28 USD) und Warner Bros Discovery (-1,03 Prozent auf 7,69 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die JDcom-Aktie. 6 599 435 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,090 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Die JDcom-Aktie weist mit 8,85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Diamondback Energy-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,73 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at