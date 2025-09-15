Intuitive Surgical Aktie

Index im Blick 15.09.2025 22:34:55

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 letztendlich mit Kursplus

Der NASDAQ 100 verbuchte am Abend Zuwächse.

Am Montag stieg der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende um 0,84 Prozent auf 24 293,78 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,359 Prozent auf 24 178,60 Punkte an der Kurstafel, nach 24 092,19 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 24 297,34 Punkte, das Tagestief hingegen 24 173,14 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 15.08.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 23 712,07 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 21 631,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, bei 19 514,58 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 15,82 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 24 297,34 Punkten. 16 542,20 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit ASML (+ 6,56 Prozent auf 867,30 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 4,49 Prozent auf 251,61 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 4,30 Prozent auf 251,76 USD), Tesla (+ 3,56 Prozent auf 410,04 USD) und Warner Bros Discovery (+ 3,13 Prozent auf 19,46 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Intuitive Surgical (-3,49 Prozent auf 433,99 USD), Verisk Analytics A (-2,72 Prozent auf 255,08 USD), Microchip Technology (-2,36 Prozent auf 63,17 USD), Paychex (-2,32 Prozent auf 131,97 USD) und PepsiCo (-2,01 Prozent auf 140,64 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. 39 663 899 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3,682 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die Charter A-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. The Kraft Heinz Company-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,13 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung
Zum NASDAQ 100-Chart
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Aktien in diesem Artikel

Alphabet A (ex Google) 213,95 3,93% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 214,15 3,75% Alphabet C (ex Google)
ASML Holding NV NY Registered Shs 736,00 6,36% ASML Holding NV NY Registered Shs
Charter Inc (A) (Charter Communications) 221,20 -1,27% Charter Inc (A) (Charter Communications)
Intuitive Surgical Inc 368,55 -3,77% Intuitive Surgical Inc
JD.com Inc (spons. ADRs) 28,50 -1,21% JD.com Inc (spons. ADRs)
Microchip Technology Inc. 53,56 -3,08% Microchip Technology Inc.
NVIDIA Corp. 150,82 -0,38% NVIDIA Corp.
Paychex Inc. 112,14 -2,72% Paychex Inc.
PepsiCo Inc. 119,52 -2,27% PepsiCo Inc.
Tesla 348,00 3,90% Tesla
The Kraft Heinz Company 21,78 -2,22% The Kraft Heinz Company
Verisk Analytics Inc (A) 216,70 -4,28% Verisk Analytics Inc (A)
Warner Bros. Discovery 16,48 2,76% Warner Bros. Discovery

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 24 293,78 0,84%

