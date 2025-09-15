Freundlicher Handel: NASDAQ 100 letztendlich mit Kursplus

Am Montag stieg der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende um 0,84 Prozent auf 24 293,78 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,359 Prozent auf 24 178,60 Punkte an der Kurstafel, nach 24 092,19 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 24 297,34 Punkte, das Tagestief hingegen 24 173,14 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 15.08.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 23 712,07 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 21 631,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, bei 19 514,58 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 15,82 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 24 297,34 Punkten. 16 542,20 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit ASML (+ 6,56 Prozent auf 867,30 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 4,49 Prozent auf 251,61 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 4,30 Prozent auf 251,76 USD), Tesla (+ 3,56 Prozent auf 410,04 USD) und Warner Bros Discovery (+ 3,13 Prozent auf 19,46 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Intuitive Surgical (-3,49 Prozent auf 433,99 USD), Verisk Analytics A (-2,72 Prozent auf 255,08 USD), Microchip Technology (-2,36 Prozent auf 63,17 USD), Paychex (-2,32 Prozent auf 131,97 USD) und PepsiCo (-2,01 Prozent auf 140,64 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. 39 663 899 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3,682 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die Charter A-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. The Kraft Heinz Company-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,13 Prozent gelockt.

