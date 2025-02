Freundlicher Handel: NASDAQ 100 steigt zum Ende des Montagshandels

Der NASDAQ 100 verzeichnete am Montag Kursgewinne.

Zum Handelsschluss bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,24 Prozent höher bei 21 756,73 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,832 Prozent auf 21 670,06 Punkte an der Kurstafel, nach 21 491,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 21 793,13 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 21 645,17 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat, am 10.01.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 20 847,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 21 117,18 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 17 962,41 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 3,72 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 21 945,48 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 538,33 Zählern registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Palantir (+ 5,23 Prozent auf 116,65 USD), JDcom (+ 4,98 Prozent auf 42,17 USD), Broadcom (+ 4,52 Prozent auf 235,04 USD), Adobe (+ 4,16 Prozent auf 451,10 USD) und Micron Technology (+ 3,93 Prozent auf 95,93 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen ON Semiconductor (-8,21 Prozent auf 47,04 USD), Tesla (-3,01 Prozent auf 350,73 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-2,77 Prozent auf 690,36 USD), Lucid (-2,12 Prozent auf 2,77 USD) und Warner Bros Discovery (-1,77 Prozent auf 9,98 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 52 334 210 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,316 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,51 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,48 Prozent bei der The Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at