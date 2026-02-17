Freundlicher Handel: NASDAQ Composite beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Schlussendlich ging der NASDAQ Composite den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 22 578,38 Punkten aus dem Dienstagshandel. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,674 Prozent schwächer bei 22 394,76 Punkten in den Dienstagshandel, nach 22 546,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 22 256,76 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 22 690,83 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23 515,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22 708,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, bei 20 026,77 Punkten.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,83 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 256,76 Punkten markiert.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Nissan Motor (+ 10,11 Prozent auf 2,94 USD), Geron (+ 9,09 Prozent auf 1,80 USD), Taylor Devices (+ 8,12 Prozent auf 84,71 USD), Harvard Bioscience (+ 7,56 Prozent auf 0,60 USD) und American Superconductor (+ 7,01 Prozent auf 36,66 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Franklin Electric (-14,65 Prozent auf 92,98 USD), Ceva (-9,79 Prozent auf 20,45 USD), Nice Systems (-7,96 Prozent auf 95,31 USD), Richardson Electronics (-7,90 Prozent auf 12,71 USD) und Synaptics (-5,96 Prozent auf 85,40 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 40 144 588 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,750 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 1,84 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Unter den Aktien im Index weist die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,28 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at