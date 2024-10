Freundlicher Handel: NASDAQ Composite legt am Donnerstagmittag zu

Am Donnerstag notiert der NASDAQ Composite um 18:01 Uhr via NASDAQ 0,69 Prozent fester bei 18 494,03 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,926 Prozent höher bei 18 537,21 Punkten in den Handel, nach 18 367,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 18 541,46 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 377,59 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0,366 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 17.09.2024, einen Wert von 17 628,06 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.07.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 17 996,92 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 17.10.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 13 533,75 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 25,25 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Snap-On (+ 8,70 Prozent auf 324,02 USD), Lifecore Biomedical (+ 6,07 Prozent auf 4,89 USD), Hooker Furniture (+ 5,44 Prozent auf 17,25 USD), Steel Dynamics (+ 4,57 Prozent auf 135,79 USD) und Provident Financial (+ 4,20 Prozent auf 14,90 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Cerus (-18,61 Prozent auf 1,47 USD), Comtech Telecommunications (-11,29 Prozent auf 3,89 USD), Microvision (-5,31 Prozent auf 1,07 USD), Sangamo Therapeutics (-5,24 Prozent auf 0,94 USD) und Baiducom (-3,62 Prozent auf 91,82 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 29 417 354 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,277 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

In diesem Jahr hat die Ebix-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

