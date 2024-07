Freundlicher Handel: NASDAQ Composite verbucht zum Start Zuschläge

Am Mittwoch tendiert der NASDAQ Composite um 15:58 Uhr via NASDAQ 0,48 Prozent höher bei 18 518,62 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,449 Prozent fester bei 18 512,09 Punkten, nach 18 429,29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 18 490,87 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 535,43 Zählern.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0,799 Prozent. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 10.06.2024, bei 17 192,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 16 170,36 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 13 685,48 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 25,41 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 18 535,43 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 477,57 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Nektar Therapeutics (+ 6,10 Prozent auf 1,31 USD), Baiducom (+ 5,16 Prozent auf 100,32 USD), Cumulus Media A (+ 4,28 Prozent auf 1,95 USD), Forward Air (+ 3,91 Prozent auf 19,38 USD) und Dorel Industries (+ 3,88 Prozent auf 6,70 CAD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Sify (-19,53 Prozent auf 0,32 USD), Park-Ohio (-6,16 Prozent auf 22,87 USD), Deckers Outdoor (-4,80 Prozent auf 894,00 USD), Agilysys (-4,27 Prozent auf 100,20 USD) und Dixie Group (-3,21 Prozent auf 0,57 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 872 047 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3,228 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Die Ebix-Aktie weist mit 0,03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at