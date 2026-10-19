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Kursentwicklung 19.10.2026 20:03:43

Freundlicher Handel: S&P 500 steigt

Freundlicher Handel: S&P 500 steigt

Am Montagnachmittag zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Der S&P 500 legt im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,55 Prozent auf 7 701,67 Punkte zu. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 63,665 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,533 Prozent auf 7 700,25 Punkte an der Kurstafel, nach 7 659,44 Punkten am Vortag.

Bei 7 684,79 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 731,18 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 7 650,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7 457,69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6 664,01 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,29 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 316,91 Punkten.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell DXC Technology (+ 7,78 Prozent auf 14,68 USD), Datadog A (+ 6,48 Prozent auf 263,14 USD), Twilio A (+ 5,71 Prozent auf 258,32 USD), Sandisk (+ 5,66 Prozent auf 1 372,83 USD) und Palantir (+ 5,18 Prozent auf 195,66 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Cerebras Systems (-4,52 Prozent auf 121,46 USD), The Mosaic (-4,17 Prozent auf 18,04 USD), NRG Energy (-4,12 Prozent auf 99,48 USD), Eversource Energy (-3,80 Prozent auf 64,31 USD) und Lumen Technologies (-3,76 Prozent auf 4,48 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11 089 534 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,598 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,80 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

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Cerebras Systems Inc 120,66 -5,15% Cerebras Systems Inc
Datadog Inc Registered Shs -A- 232,00 5,45% Datadog Inc Registered Shs -A-
DXC Technology 12,74 5,38% DXC Technology
Eversource Energy 57,50 -2,54% Eversource Energy
First Republic Bank 0,00 50,00% First Republic Bank
Lumen Technologies Inc Registered Shs 3,96 -3,89% Lumen Technologies Inc Registered Shs
NRG Energy Inc. 88,10 -4,67% NRG Energy Inc.
NVIDIA Corp. 194,02 1,57% NVIDIA Corp.
Palantir 173,12 4,62% Palantir
Sandisk Corp 1 220,00 6,09% Sandisk Corp
Seagate Technology 588,00 3,52% Seagate Technology
The Mosaic Co 15,96 -4,57% The Mosaic Co
Twilio Inc (A) 229,80 5,85% Twilio Inc (A)
Western Union Company 5,46 -0,18% Western Union Company

Indizes in diesem Artikel

S&P 500 7 690,73 0,41%

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