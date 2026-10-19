NRG Energy Aktie
WKN: A0BLR4 / ISIN: US6293775085
|Kursentwicklung
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19.10.2026 20:03:43
Freundlicher Handel: S&P 500 steigt
Der S&P 500 legt im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,55 Prozent auf 7 701,67 Punkte zu. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 63,665 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,533 Prozent auf 7 700,25 Punkte an der Kurstafel, nach 7 659,44 Punkten am Vortag.
Bei 7 684,79 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 731,18 Punkten den höchsten Stand markierte.
So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 7 650,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7 457,69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6 664,01 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,29 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 316,91 Punkten.
Gewinner und Verlierer im S&P 500
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell DXC Technology (+ 7,78 Prozent auf 14,68 USD), Datadog A (+ 6,48 Prozent auf 263,14 USD), Twilio A (+ 5,71 Prozent auf 258,32 USD), Sandisk (+ 5,66 Prozent auf 1 372,83 USD) und Palantir (+ 5,18 Prozent auf 195,66 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Cerebras Systems (-4,52 Prozent auf 121,46 USD), The Mosaic (-4,17 Prozent auf 18,04 USD), NRG Energy (-4,12 Prozent auf 99,48 USD), Eversource Energy (-3,80 Prozent auf 64,31 USD) und Lumen Technologies (-3,76 Prozent auf 4,48 USD).
S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11 089 534 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,598 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick
Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,80 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu NRG Energy Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Cerebras Systems Inc
|120,66
|-5,15%
|Datadog Inc Registered Shs -A-
|232,00
|5,45%
|DXC Technology
|12,74
|5,38%
|Eversource Energy
|57,50
|-2,54%
|First Republic Bank
|0,00
|50,00%
|Lumen Technologies Inc Registered Shs
|3,96
|-3,89%
|NRG Energy Inc.
|88,10
|-4,67%
|NVIDIA Corp.
|194,02
|1,57%
|Palantir
|173,12
|4,62%
|Sandisk Corp
|1 220,00
|6,09%
|Seagate Technology
|588,00
|3,52%
|The Mosaic Co
|15,96
|-4,57%
|Twilio Inc (A)
|229,80
|5,85%
|Western Union Company
|5,46
|-0,18%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 690,73
|0,41%
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