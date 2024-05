Freundlicher Handel: SDAX zum Start des Dienstagshandels im Aufwind

Am Dienstag klettert der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,12 Prozent auf 14 481,99 Punkte. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 116,248 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,071 Prozent höher bei 14 474,37 Punkten in den Dienstagshandel, nach 14 464,08 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 14 481,99 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 14 460,69 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, einen Stand von 14 294,62 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2024, wies der SDAX einen Wert von 13 797,35 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, betrug der SDAX-Kurs 13 807,75 Punkte.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 4,78 Prozent. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14 638,48 Punkten. Bei 13 230,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell Fielmann (+ 3,80 Prozent auf 45,10 EUR), Deutsche Wohnen SE (+ 3,12 Prozent auf 17,84 EUR), PATRIZIA SE (+ 3,10 Prozent auf 8,31 EUR), ADTRAN (+ 2,48 Prozent auf 4,54 USD) und Dürr (+ 1,40 Prozent auf 24,62 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen DWS Group GmbH (-1,54 Prozent auf 39,54 EUR), SAF-HOLLAND SE (-1,29 Prozent auf 18,30 EUR), STO SE (-1,12 Prozent auf 158,80 EUR), flatexDEGIRO (-1,11 Prozent auf 12,50 EUR) und DEUTZ (-1,03 Prozent auf 5,74 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Im SDAX sticht die flatexDEGIRO-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 69 550 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die TRATON-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 16,350 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Im SDAX weist die Deutsche Beteiligungs-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,33 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at