Freundlicher Handel: SLI am Mittag auf grünem Terrain

Heute legen Anleger in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der SLI gewinnt im SIX-Handel um 12:10 Uhr 0,07 Prozent auf 1 956,61 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,161 Prozent schwächer bei 1 952,09 Punkten, nach 1 955,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 950,39 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 957,06 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,196 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 22.04.2024, erreichte der SLI einen Stand von 1 846,68 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 22.02.2024, bei 1 854,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2023, wies der SLI einen Stand von 1 801,77 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 10,95 Prozent. Bei 1 967,36 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. 1 742,94 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit ams (+ 3,93 Prozent auf 1,43 CHF), Alcon (+ 3,13 Prozent auf 82,96 CHF), Sonova (+ 3,02 Prozent auf 289,80 CHF), Logitech (+ 2,14 Prozent auf 85,76 CHF) und Swiss Re (+ 0,91 Prozent auf 111,30 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Swatch (I) (-1,53 Prozent auf 193,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,11 Prozent auf 47,92 CHF), Swiss Life (-1,08 Prozent auf 622,40 CHF), Richemont (-0,98 Prozent auf 142,15 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,49 Prozent auf 243,60 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 785 305 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 249,067 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

2024 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,20 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

