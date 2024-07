Freundlicher Handel: SLI nachmittags stärker

So bewegt sich der SLI am Montagnachmittag.

Um 15:41 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 1,30 Prozent stärker bei 1 986,12 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,342 Prozent fester bei 1 967,27 Punkten in den Montagshandel, nach 1 960,57 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 965,09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 986,24 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, den Stand von 1 943,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.04.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 846,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, stand der SLI bei 1 762,10 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 12,62 Prozent nach oben. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 009,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Kühne + Nagel International (+ 2,76 Prozent auf 264,70 CHF), Schindler (+ 2,58 Prozent auf 231,00 CHF), SGS SA (+ 2,34 Prozent auf 83,24 CHF), Novartis (+ 2,21 Prozent auf 96,28 CHF) und Lindt (+ 2,05 Prozent auf 10 970,00 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Swiss Re (-0,09 Prozent auf 106,35 CHF), VAT (-0,02 Prozent auf 442,50 CHF), Partners Group (+ 0,63 Prozent auf 1 204,00 CHF), Roche (+ 0,68 Prozent auf 280,20 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,70 Prozent auf 475,80 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI ist die ams-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 225 119 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 249,553 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,23 erwartet. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at