Freundlicher Handel: SLI schließt im Plus

Am Freitag tendierte der SLI via SIX schlussendlich 0,57 Prozent stärker bei 1 714,49 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,548 Prozent auf 1 714,03 Punkte an der Kurstafel, nach 1 704,69 Punkten am Vortag.

Bei 1 713,53 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 1 727,60 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Verlust von 0,275 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 29.08.2023, den Stand von 1 745,28 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 29.06.2023, den Stand von 1 748,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2022, wies der SLI einen Wert von 1 510,30 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 1,99 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 1 810,36 Punkten. Bei 1 631,90 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell ams (+ 4,25 Prozent auf 4,32 CHF), VAT (+ 3,20 Prozent auf 329,00 CHF), Schindler (+ 2,35 Prozent auf 183,00 CHF), Richemont (+ 1,91 Prozent auf 112,00 CHF) und SGS SA (+ 1,66 Prozent auf 77,02 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Swatch (I) (-1,13 Prozent auf 235,40 CHF), Swiss Re (-0,72 Prozent auf 94,32 CHF), Alcon (-0,64 Prozent auf 70,94 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,36 Prozent auf 32,80 CHF) und Zurich Insurance (-0,21 Prozent auf 420,10 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 5 120 405 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 278,005 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,26 erwartet. Die Adecco SA-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

