ABB Aktie
|59,50EUR
|0,10EUR
|0,17%
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB nach einem Treffen mit dem Finanzchef Timo Ihamuotila auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Der Tenor des Gesprächs sei positiv gewesen, schrieb Phil Buller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Markttrend scheine im Sommer die Tendenzen im zweiten Quartal bestätigt zu haben. Dies stütze die diesjährigen Prognosen des Schweizer Automationskonzerns./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 18:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
55,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
55,96 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-1,72%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
55,80 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,43%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Nachrichten
|
12:27
|SMI-Handel aktuell: SMI verbucht am Dienstagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
08.09.25
|Börse Europa: STOXX 50 schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
08.09.25
|Börse Zürich: SLI notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
08.09.25
|SMI-Handel aktuell: SMI schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
08.09.25
|Handel in Zürich: SLI zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
08.09.25
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
08.09.25
|Verluste in Zürich: SMI legt am Montagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)