Freundlicher Handel: SMI beendet den Freitagshandel mit Gewinnen

Der Handel in Zürich verlief schlussendlich in ruhigen Bahnen.

Schlussendlich beendete der SMI den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 12 177,86 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,439 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,153 Prozent auf 12 154,39 Punkte an der Kurstafel, nach 12 173,04 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 12 197,76 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12 142,92 Punkten lag.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 1,02 Prozent. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 25.09.2024, bei 12 148,38 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 25.07.2024, den Stand von 12 105,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.10.2023, wurde der SMI mit 10 400,93 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 9,02 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 12 483,57 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 064,90 Punkten.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,79 Prozent auf 48,75 CHF), Geberit (+ 0,70 Prozent auf 517,20 CHF), Holcim (+ 0,56 Prozent auf 83,04 CHF), Roche (+ 0,50 Prozent auf 281,20 CHF) und Novartis (+ 0,43 Prozent auf 98,66 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Swiss Life (-0,84 Prozent auf 711,60 CHF), Swiss Re (-0,45 Prozent auf 111,75 CHF), Sika (-0,36 Prozent auf 247,10 CHF), UBS (-0,36 Prozent auf 27,87 CHF) und Zurich Insurance (-0,35 Prozent auf 518,80 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 564 794 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 235,821 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,92 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,78 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at