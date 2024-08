Freundlicher Handel: So entwickelt sich der Dow Jones nachmittags

Am Donnerstagnachmittag zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Donnerstag steht der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 1,07 Prozent im Plus bei 41 529,34 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 13,659 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,386 Prozent auf 41 250,17 Punkte an der Kurstafel, nach 41 091,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 41 086,81 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 41 577,97 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der Dow Jones bereits um 0,797 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 29.07.2024, den Wert von 40 539,93 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 29.05.2024, den Wert von 38 441,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.08.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 34 852,67 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 10,11 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 41 577,97 Punkte. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Intel (+ 4,36 Prozent auf 20,47 USD), Apple (+ 2,32 Prozent auf 231,75 USD), Visa (+ 2,11 Prozent auf 274,86 USD), Caterpillar (+ 1,97 Prozent auf 355,05 USD) und Boeing (+ 1,94 Prozent auf 174,02 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Home Depot (-0,93 Prozent auf 369,24 USD), Verizon (-0,19 Prozent auf 41,41 USD), Walmart (-0,11 Prozent auf 76,00 USD), Coca-Cola (+ 0,11 Prozent auf 71,83 USD) und Salesforce (+ 0,34 Prozent auf 259,78 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 8 946 792 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,115 Bio. Euro den größten Anteil.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,07 erwartet. Mit 6,46 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at