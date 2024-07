Freundlicher Handel: So entwickelt sich der SMI aktuell

Der SMI macht am Montag Gewinne.

Um 12:08 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,92 Prozent fester bei 12 284,93 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,403 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,354 Prozent stärker bei 12 216,57 Punkten in den Montagshandel, nach 12 173,44 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Montag sein Tagestief bei 12 199,04 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 12 285,62 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, bei 12 012,87 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 22.04.2024, bei 11 327,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, lag der SMI-Kurs bei 11 207,38 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 9,98 Prozent. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 12 434,03 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Novartis (+ 2,05 Prozent auf 96,13 CHF), Geberit (+ 1,69 Prozent auf 566,40 CHF), Lonza (+ 1,46 Prozent auf 514,80 CHF), Swiss Life (+ 1,35 Prozent auf 676,80 CHF) und Sika (+ 1,18 Prozent auf 265,40 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Zurich Insurance (-0,36 Prozent auf 470,80 CHF), Swiss Re (-0,23 Prozent auf 106,20 CHF), Logitech (+ 0,20 Prozent auf 79,32 CHF), Partners Group (+ 0,21 Prozent auf 1 199,00 CHF) und Holcim (+ 0,36 Prozent auf 83,54 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 724 808 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 249,553 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,23 erwartet. Mit 6,09 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

