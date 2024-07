Freundlicher Handel: STOXX 50 liegt nachmittags im Plus

Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Europa optimistisch.

Um 15:41 Uhr erhöht sich der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,52 Prozent auf 4 514,26 Punkte. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,224 Prozent höher bei 4 500,81 Punkten, nach 4 490,74 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 523,84 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 4 500,70 Einheiten.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht stieg der STOXX 50 bereits um 0,079 Prozent. Vor einem Monat, am 03.06.2024, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 498,77 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 03.04.2024, den Stand von 4 410,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.07.2023, wurde der STOXX 50 mit 3 988,32 Punkten berechnet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 10,32 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten registriert.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Rio Tinto (+ 2,86 Prozent auf 53,18 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,85 Prozent auf 39,65 EUR), Glencore (+ 2,45 Prozent auf 4,78 GBP), National Grid (+ 1,97 Prozent auf 9,11 GBP) und UniCredit (+ 1,92 Prozent auf 36,44 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,17 Prozent auf 446,40 EUR), Reckitt Benckiser (-0,78 Prozent auf 42,25 GBP), Zurich Insurance (-0,59 Prozent auf 474,00 CHF), Roche (-0,52 Prozent auf 247,20 CHF) und AstraZeneca (-0,50 Prozent auf 120,26 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die Enel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13 120 240 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 594,428 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Im STOXX 50 hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9,76 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HSBC-Aktie zu erwarten.

