Freundlicher Handel: TecDAX-Anleger greifen zum Start zu

Am Montag klettert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,11 Prozent auf 3 254,72 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 489,060 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 3 249,96 Zählern und damit 0,034 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 251,07 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 257,03 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 245,92 Zählern.

TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, bei 2 975,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.09.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3 096,99 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, den Stand von 3 043,52 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 11,98 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 350,46 Punkten. Bei 2 788,38 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell MorphoSys (+ 11,09 Prozent auf 27,54 EUR), Sartorius vz (+ 0,95 Prozent auf 308,70 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,57 Prozent auf 22,75 EUR), Siltronic (+ 0,54 Prozent auf 83,75 EUR) und Nagarro SE (+ 0,47 Prozent auf 86,10 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen SMA Solar (-1,56 Prozent auf 60,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,35 Prozent auf 29,14 EUR), HENSOLDT (-0,98 Prozent auf 24,18 EUR), EVOTEC SE (-0,79 Prozent auf 18,18 EUR) und JENOPTIK (-0,60 Prozent auf 26,60 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Telefonica Deutschland-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 278 582 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 173,326 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

Unter den TecDAX-Aktien hat 2023 laut FactSet-Schätzung die SMA Solar-Aktie mit 9,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Telefonica Deutschland-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

