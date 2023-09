Freundlicher Handel: TecDAX zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Am Nachmittag zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,33 Prozent stärker bei 2 977,42 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 432,262 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,148 Prozent auf 2 963,18 Punkte an der Kurstafel, nach 2 967,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 2 959,58 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 982,93 Zählern.

TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der TecDAX bereits um 1,46 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, lag der TecDAX bei 3 082,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.06.2023, wurde der TecDAX auf 3 096,73 Punkte taxiert. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 27.09.2022, den Wert von 2 655,13 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 schlägt ein Plus von 2,44 Prozent zu Buche. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 350,46 Punkten. Bei 2 897,14 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Kontron (+ 3,04 Prozent auf 17,99 EUR), Nagarro SE (+ 2,87 Prozent auf 68,20 EUR), Nemetschek SE (+ 2,34 Prozent auf 56,82 EUR), JENOPTIK (+ 2,34 Prozent auf 23,66 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 2,24 Prozent auf 81,98 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen ATOSS Software (-4,90 Prozent auf 190,00 EUR), Deutsche Telekom (-1,69 Prozent auf 19,66 EUR), EVOTEC SE (-1,37 Prozent auf 18,40 EUR), Sartorius vz (-1,18 Prozent auf 319,40 EUR) und HENSOLDT (-0,66 Prozent auf 27,14 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 856 725 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 145,534 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie mit 9,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). freenet-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,40 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at