Freundlicher Handel: Zum Handelsstart Gewinne im LUS-DAX

Der LUS-DAX bleibt auch derzeit in der Gewinnzone.

Um 09:27 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,06 Prozent fester bei 16 190,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 16 181,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 226,00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX notierte am letzten Handelstag im Oktober, dem 30.10.2023, bei 14 755,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2023, bei 15 915,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich am letzten Handelstag im November, dem 30.11.2022, bei 14 591,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 gewann der Index bereits um 15,19 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 18 246,00 Punkte. Bei 13 869,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Deutsche Bank (+ 2,82 Prozent auf 11,59 EUR), Infineon (+ 1,37 Prozent auf 36,19 EUR), SAP SE (+ 0,87 Prozent auf 145,80 EUR), Daimler Truck (+ 0,67 Prozent auf 30,03 EUR) und Siemens Energy (+ 0,65 Prozent auf 10,84 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Sartorius vz (-0,85 Prozent auf 292,00 EUR), Merck (-0,65 Prozent auf 159,35 EUR), BASF (-0,64 Prozent auf 42,70 EUR), QIAGEN (-0,64 Prozent auf 37,39 EUR) und Covestro (-0,56 Prozent auf 48,33 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 203 088 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 166,729 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet mit 2,65 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gewährt Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

