Freundlicher Handel: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im LUS-DAX

Der LUS-DAX hält aktuell an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Montag notiert der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,01 Prozent fester bei 18 574,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 608,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 568,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 26.07.2024, betrug der LUS-DAX-Kurs 18 465,00 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, lag der LUS-DAX bei 18 700,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, bei 15 684,00 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,93 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Zalando (+ 0,77 Prozent auf 24,96 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 0,69 Prozent auf 30,75 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 0,18 Prozent auf 141,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,12 Prozent auf 25,22 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,06 Prozent auf 97,06 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil QIAGEN (-1,08 Prozent auf 41,73 EUR), Siemens Energy (-0,78 Prozent auf 25,55 EUR), Hannover Rück (-0,59 Prozent auf 252,80 EUR), Sartorius vz (-0,58 Prozent auf 239,50 EUR) und Siemens Healthineers (-0,54 Prozent auf 51,12 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im LUS-DAX sticht die Zalando-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 93 478 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 228,191 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,82 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

